Ronaldo o Cristiano Ronaldo: El 'Fenónemo' responde quién es el verdadero

Desde que Cristiano Ronaldo se consolidó como uno de los mejores futbolistas del mundo, siempre ha surgido el debate y la comparación con el otro Ronaldo, el 'Fenómeno'. Esta vez, fue el brasileño quien se animó a opinar sobre este tema, que nunca dejará de ser polémico.

"Diré que esto es una broma que no debe molestarnos a ninguno de los dos porque realmente, cuando me lo dicen, yo estoy orgulloso de aquello que he hecho y estoy seguro de que él también está muy orgulloso de lo que ha hecho", señaló Ronaldo en una entrevista para la cadena Sky Sport.

Además, el 'Fenónemo' le quiso poner fin a la polémica y se animó a decir que ambos son los verdaderos: "Digamos que nosotros dos somos los verdaderos, somos Ronaldo", finalizó el exdelantero de la selección de Brasil.

Cabe recordar que actualmente, el 'Fenómeno' es presidente del Real Valladolid, equipo de LaLiga Santander. Por su parte, Cristiano Ronaldo está mentalizado en lo que será el duelo por la Champions League ante el Atlético de Madrid.

