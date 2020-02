Por el año 2002, cuando Ronaldo Nazario era el mejor jugador del mundo, especialmente luego de la descomunal actuación en el Mundial Corea-Japón 2002, Real Madrid anunció su fichaje procedente de Inter de Milan. Muchos hinchas de Barcelona consideraron esto como una traición, al igual que ocurrió con Luis Figo, por su pasado como jugador blaugrana.

Esta vez, Ronaldo ha hablado sobre cómo se dio su salida del Barcelona en el año 1997, donde solo jugó una temporada: “La verdad que yo hubiese firmado un contrato para renovar antes de irme con Brasil (al Mundial Corea-Japón 2002). Cinco días después me llamaron para decirme que el tema de la renovación no iba a continuar. Yo me quería quedar en Barcelona. No dependió de mí”, afirmó Ronaldo a LaLiga 90 Aniversario.

De otro lado, dio detalles sobre cómo se convenció de fichar por el Real Madrid: “Jugué con Roberto Carlos en la Selección de Brasil y me habló todo lo que representa el club. Sé me quedó grabado y quise verlo con mis propios ojos. Al final fue mejor de lo que me había contado. Estaba encantando de descubrir un club enorme y hacer que sea más grande”, agregó la leyenda del fútbol brasileño.

Ronaldo Nazario jugó en Barcelona solo durante la temporada 1996-97, mientras que en el Real Madrid jugó desde la temporada 2002-2003 hasta la 05-06. Actualmente es el accionista mayoritario del Real Valladolid de España.

