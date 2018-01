Ronaldo: "La frase 'Los Galácticos' nos generó una presión innecesaria"

Ronaldo Nazario fue parte del equipo del Real Madrid que fue considerado 'Los Galácticos'. En ese equipo se encontraban Zinedine Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Raúl, Casillas, Figo y Owen. A pesar que invirtieron millones de euros, los resultados no se dieron. La Champions League les fue esquiva y nunca se pudo llegar a ver el gran juego que prometían todas las figuras que integraban ese plantel.

En reciente entrevista, Ronaldo Nazario reveló que el rótulo de 'Los Galácticos' le generó una presión innecesaria al equipo, pero que personalmente fue una etapa increíble. Me lo pasaba muy bien en los entrenamientos del Real Madrid. Podías ver a Zidane relajado y haciendo cosas que en los partidos eran más difíciles de mostrar. Nos divertimos mucho"

Ronaldo Nazario también recordó algunos detalles de su primera lesión cuando militaba en el Inter. "Descubrí una fuerza en mi que no sabía que tenía en la primera lesión con 24 años. En toda mi carrera no me importaba el frío y no me importaba nada, yo quería ganar. Los jóvenes tienen que tener eso en la cabeza", sostuvo.

