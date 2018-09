Ronaldo: "Empezaré a entrenarme y ponerme en forma"

El astro brasileño, Ronaldo, recientemente se hizo acreedor del 51% de las acciones del Valladolid de España, reveló que iniciará una reestructuración de su vida en su nueva etapa como empresario, en la que buscará el bienestar del club. El ex mundialista reveló que entrenará con el plantel para ponerse en forma, aportar su experiencia y técnica en el área.

"No he venido a jugar ni estoy en forma para eso. Empezaré a entrenarme y ponerme en forma para poder entrenar con los chicos y aportar un poco en el área técnica, siempre y cuando me lo permita el entrenador", declaró Ronaldo, quien conoce bien el fútbol español, tras su paso por Real Madrid y el Barcelona cuando aún jugaba de manera profesional.

Así mismo Ronaldo reveló que apostar por invertir su dinero en el Valladolid es un reto personal que espera lograrlo de la mejor manera. "No voy a ser tan hipócrita de decir que no me interesa el negocio. Se trata de conseguir el máximo dinero para el club, para mejorar en todos sus aspectos. Pero mis ilusiones deportivas están por encima de todo. No es solamente jugar con el dinero, sino que juego con la ilusión de millares de personas.", expresó el 'Fenòmeno'

LEE TAMBIÉN: