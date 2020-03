El pasado 6 de marzo, una noticia sorprendió al mundo entero: Ronaldinho junto con su hermano, Roberto de Assis Moreira, cayeron presos en Paraguay por ingresar al país con documentación falsa. Falta muy poco para que se cumpla un mes y los brasileños aún siguen en una cárcel guaraní. El exjugador de Barcelona pasó su cumpleaños allí, sin la alegría que lo caracteriza.

“Él (Ronaldinho) no está incomunicado, según me comentaron no quiere hablar con su mamá para no preocuparla”, afirmó el comisario Blas Vera al periódico local Extra y además añadió que “Hasta el momento no me dijeron nada, pero seguramente le van a preparar un asado, normalmente los fines de semana hacen”.

Eso sí, le cumplieron la promesa del asado a Ronaldinho y se filtró una fotografía donde se puede ver a la exfigura del fútbol mundial bastante sonriente. Al menos un momento de alegría tuvo ‘Dinho’ dentro de todo el mal momento que está pasando en Paraguay.

Eso si, desde Paraguay afirman que el brasileño sí tuvo acceso y contó con la posibilidad de realizar o recibir llamadas telefónicas, pero revelaron que por “cuestiones íntimas” que tenían que ver con su autoestima, prefirió no utilizar dicho beneficio.

Recordemos que la empresaria que llevó a Ronaldinho a Paraguay, Dalia López, continúa prófuga de las autoridades paraguayas pese a que tiene una orden de captura internacional. Ella es clave en la investigación, pues afirman que pertenece a una red de lavado de dinero.

