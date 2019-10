Ronaldinho habló del VAR y se declara opositor del videoarbitraje: "Nunca me gustó la idea y hasta ahora no me gusta"

Ronaldinho habló en una conferencia de prensa sobre varios temas futbolísticos, entre ellos el VAR. El brasileño se mostró abiertamente como un opositor al videoarbitraje, del que "no gusta nada".

"Yo jugué otro futbol, yo creo que ahora ha cambiado mucho. Nunca me gustó la idea y hasta ahora no me gusta nada", dijo Ronaldinho al ser interrogado por la reciente utilización del VAR como sistema de apoyo al arbitraje.

De otro lado, Ronaldinho elogió a su compatriota, Vinicius Junior, a quien lo visualiza como uno de los mejores del mundo dentro de muy poco. El actual jugador del Real Madrid es una de las piezas claves en el esquema de Zinedine Zidane y es una importante pieza de recambio.

"Ya está (Vinicius) en uno de los mejores clubes del mundo. Creo que dentro de poco va a estar ahí entre los mejores", afirmó a periodistas el campeón del Mundial de Corea - Japón 2002 con la Canarinha, en la víspera de los partidos de exhibición que jugará en la capital colombiana y en la ciudad de Cali.

