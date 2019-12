Ronaldinho demostró que su magia sigue intacta regalando lujos en México | VIDEO

Ronaldinho Gaucho demostró que su magia sigue intacta a pesar de haberse retirado profesionalmente de los campos hace varios años, el brasileñó regaló gran cantidad de lujos en México y dejó a todos maravillados con sus piruetas en una exhibición en Cancún.

Ronaldinho estuvo en las paradisíacas playas de Cancún y dejó a todos perplejos con sus piruetas en partido de exhibición. El astro brasileño deleitó a miles de personas durante los 55 minutos que estuvo dentro del verde.

Si bien una de sus presentaciones demoró más de media hora debido a la organización, Ronaldinho dejó a todos contentos con lo mostrado al momento de dominar, repartir y hasta marcar de lujo en la portería contraria.

Al ser cuestionado sobre el merecimiento de Lionel Messi al haber obtenido el Balón de Oro, Ronaldinho reconoció que es incómodo confirmar al argentino como el mejor de la historia. ‘Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época’, declaró ‘Dinho’.

