Ronaldinho dejó en ridículo a profesional del freestyle [VIDEO]

Magia pura. Ese era Ronaldinho en sus mejores épocas como futbolista, con una tremenda capacidad para realizar jugadas de fantasía y con una picardía que lo caracterizaba dentro del campo, picardía que no pierde hasta la actualidad.

Y es que durante un evento, donde se realizó un partido de exhibición benéfico, uno de los invitados fue un profesional del freestyle. En la previa al inicio del encuentro, realizó algunas maniobras y retó a Ronaldinho a que pueda realizar algo similar. El brasileño se acercó, saludó al hombre y aprovechó para realizarle una huacha, desatando la risa de todos los presentes.

Ronaldinho can't help it pic.twitter.com/1sBCbv9ptN