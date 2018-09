Ronaldinho causa sorpresa con un comentario sobre Lionel Messi

Ronaldinho se encuentra en Barcelona, específicamente en Castelldefels para participar de un campeonato de futvoley. Justamente es ese lugar en específico de la ciudad española donde vive uno de sus mejores amigos, Lionel Messi, de quien tuvo un comentario que sorprendió a todos.

"Siempre supimos que Messi sería el mejor. Se le veían cosas muy diferentes al resto. No nos equivocamos”, dijo Ronaldinho sobre quien -en su momento- fue su gran sucesor como la máxima estrella del Barcelona. Después de aquella salida del brasileño, la leyenda del argentino comenzó.

“Lo que me gusta es que esté feliz. Eso es lo que más me llena. Eso me pasa con él y con el resto de mis amigos estén donde estén y jueguen dónde jueguen”, afirmó el exjugador brasileño sobre Lionel Messi, de quien dijo "disfrutar mucho" cuando comparten tiempo juntos en sus visitas a Barcelona.

Cabe recordar que Ronaldinho también visitaba Castelldefels cuando Neymar era el otro brasileño que habitaba en dicho lugar de la ciudad de Barcelona.

