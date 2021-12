En un comunicado del pasado 16 de diciembre, el Chelsea informaba que Romelu Lukaku, Timmo Werner y Callum Hudson-Odoi tuvieron que ser puestos en cuarentena debido a dar positivo a coronavirus. Todos estuvieron siendo analizados día a día por el departamento médico del club.

Siete días después, desde el club informaron que el delantero belga dio negativo a las pruebas y estará de regreso a los entrenamientos del equipo de Londres, que se prepara la su encuentro ante el Aston Villa en el ‘Boxing Day’, día especial para el fútbol inglés todos los 26 de diciembre.

El Chelsea recibe una buena noticia en medio de los casos en aumento de positivos en varios equipos del mundo. Sin embargo, Tuchel pide que respeten las decisiones de algunos futbolistas que no desean vacunarse.

“No podemos obligar a la gente a vacunarse y no cambiaré mi opinión al respecto. Estoy vacunado. Tomé la decisión por mí y eso es todo. No soy el tipo para comentar, no soy el experto aquí”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Debido a los contagiados en varios equipos, se solicitó que el torneo sea paralizado, pero la petición fue rechazada. “Tenemos seis lesionados y cinco jugadores enfermos de covid”, reveló el entrenador del Everton, Rafael Benítez.

Además, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, y su colega del Tottenham, Antonio Conte, abogaron por una reducción a un partido las semifinales a ida y vuelta de la Copa de la Liga inglesa Liverpool-Arsenal y Tottenham-Chelsea, previstos a comienzos de enero, para así liberar el sobrecargado calendario.