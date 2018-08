AS Roma contrató al hombre clave para fichar a Lionel Messi

Roma y Barcelona siguen siendo protagonistas de enfrentamientos, dentro y fuera de las canchas. El cuadro italiano tenía cerrado el fichaje de Malcom -procedente del Girondins de Burdeos- pero el jugador brasileño decidió fichar en última instancia por los culés, lo que trajó muchísimas reacciones por parte de la 'Loba'.

Por ello, tras esta enorme polémica la dirigencia de la Roma amenazó a Barcelona con quitarles a su máxima figura: Lionel Messi. Este jueves, han fichado al hombre que promete llevar a la 'Pulga' al cuadro capitalino.

James Palotta, presidente de la Roma, anunció a Francesco Calvo como nuevo director de ingresos del club. Este dirigente es extrabajador del Barcelona y el club dejó un claro mensaje en Twitter: "Esto no cambia nada. ¡Todavía queremos a Messi". En dicha publicación, Lionel Messi aparece vestido con la camiseta del equipo italiano.

Pallotta: This changes nothing. We still want Messi! pic.twitter.com/jXnUaaqUv6