El delantero panameño Rolando Blackburn tuvo una fatídica noche, tras malograr un penal clave que le costó la eliminación a The Strongest de la Copa Libertadores ante Atlético Tucumán.

Rolando Blackburn habló en el programa Deporte Total sobre el duro momento que está viviendo, tras errar el penal, y se quebró en vivo.

“Es un momento muy complicado y difícil. Sólo mi familia está al tanto de estos días que pasaron y de cómo me sentía”, dijo Rolando Blackburn.

“Lo que más me duele es el tema familiar y mis amigos, lo sufrieron bastante”, añadió.

“Soy un guerrero y siempre me he levantado en circunstancias difíciles. No tengo dudas de que la revancha va a llegar, esto ya lo vamos a pasar”, aseguró.

Rolando Blackburn explicó el penal errado: “Pateé muchos así y los convertí todos. Pensé que el arquero se iba a vencer antes pero me aguantó hasta el final y me tapó”.

“No tengo palabras, mis compañeros me han estado apoyando, el profe ni hablar. Quiero agradecerles porque he sentido verdaderamente su apoyo”, finalizó.

