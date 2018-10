Fue subcampeón del mundo, es compañero de Renato Tapia y anuncia su retiro

Tras una larga y exitosa carrera, el delantero holandés Robin van Persie anunció su retiro del fútbol profesional al finalizar la temporada.

A sus 35 años, Robin van Persie aseguró que no seguirá jugando. "¿Cuando tengo que parar? Eso normalmente será al final de esta temporada.Ese fue también el enfoque", dijo el compañero de Renato Tapia al medio holandés AD.

"Será con 36 años, luego he sido profesional por 18. Y desde los cinco años, solo he estado involucrado en el fútbol. Tampoco veo que mi regreso al Feyenoord solo sea exitoso cuando ganemos el título nacional. Me había perdido la diversión de no venir. No es así como quería terminar, sin placer", explicó.

Recordemos que Robin van Persie pasó por equipos como Arsenal, Manchester United y Fenerbahce, antes de regresar al Feyenoord, donde debutó en 2002.

Con la selección de Holanda, Robin van Persie disputó los mundiales de 2006, 2010 y 2014. En Sudáfrica logró llegar hasta la final, donde cayó con España.