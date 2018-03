Roberto Carlos desmiente que haya criticado a Neymar y a Brasil

Hace algunos días, Roberto Carlos generaba noticia por unas supuestas polémicas declaraciones en contra de la selección de Brasil y de Neymar, restándoles importancia de cara a su participación en el Mundial de Rusia 2018.

Por ello, Roberto Carlos publicó a través de Instagram un mensaje terminando con toda la polémica: "En referencia a un tema publicado por France Football y que tuvo repercusión en diversos lugares del mundo, vengo a aclarar que en ningún momento dije lo que sobre mí fue escrito de que Brasil no era candidata al Mundial y que Neymar no será el mejor del mundo contra Cristiano Ronaldo y Messi", afirmó el ex jugador de la selección de Brasil.

Además, añadió lo siguiente: "Soy brasileño, animo a esta selección y a los que visten esta camiseta y jamás tendré algo que decir que no sean elogios a ellos. Neymar es, sí, uno de los mejores jugadores del planeta y tiene todas las condiciones de convertirse en el mejor del mundo, contra quien sea. Depende de él".

Finalmente, Roberto Carlos señaló que "lo que de hecho afirmé es que la selección brasileña llega fuerte para la competición en Rusia y comparte favoritismo con otras selecciones de Europa y Sudamérica, como siempre ocurrió".

LEE ADEMÁS