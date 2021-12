Para el jugador polaco no fueron “palabras sinceras”. Lionel Messi se llevó su séptimo Balón de Oro y en segundo lugar quedó Robert Lewandowski, que brindó declaraciones para el programa ‘Moc Futbolu’ de la cadena polaca Kanale Sportowym donde habló sobre las expectativas que tenía por este premio y cómo vivió la gala en París.

Sobre las palabras que tuvo Lionel Messi tras subirse al escenario a recoger el premio: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, señaló. “Sin embargo, no me entusiasma”, sentenció sobre la posibilidad de recibir en el futuro el trofeo que no se entregó en el 2020 producto de la pandemia, y en el que parecía un claro vencedor sobre el resto de candidatos.

El reciente fichaje del PSG (613) se impuso por 33 votos de diferencia al atacante del Bayern Múnich (580). Inmediatamente, luego de recibir el galardón, el rosarino quiso hacerle un reconocimiento al polaco por su desempeño durante toda la campaña, asegurando que merece tener en sus vitrinas el premio que la revista no entregó en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, mencionó Lewandowski al ser consultado por su segundo lugar en las votaciones, y agregó: “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, dijo el ex Borussia Dortmund, refiriéndose a cómo le afectó el hecho de no poder levantar el Balón de Oro en este 2021.