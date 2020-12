Internacional







Robert Lewandowski a Messi y Cristiano tras arrebatarles el FIFA The Best: “Sus éxitos me motivaron a alcanzar ese nivel” El delantero polaco del Bayern Múnich celebró haber superado a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para quedarse con el galardón. “Es una recompensa increíble y un recordatorio para nunca dejar de soñar”, destacó.