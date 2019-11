River Plate vs. Flamengo | El “¿Cómo te va?” más famoso de Latinoamérica y, por qué no del mundo está en Lima. Uno de los periodistas argentinos más aclamado por el aficionado que se sienta a ver Fox Sports Argentina día a día llegó hace unos días a Perú y, en esta oportunidad nos habla de todo un poco. Y es que a Marcelo Benedetto le encanta venir a la capital peruana. En exclusiva para EL BOCÓN, nos habla de su relación con Ricardo Gareca y la admiración que le tiene por lo conseguido con la selección.

¿Qué sensaciones de cubrir la primera final única por Copa Libertadores aquí en Lima?

Una enorme responsabilidad, sobre todo porque es una nueva final. Esto me pone muy feliz porque ya son varias las finales de Copa Libertadores. Esta tiene el componente distinto porque es la primera que se va a jugar con un solo partido. Cuando fui a sacar las credenciales, todo me hizo acordar mucho a la Champions. Todo con mucha predisposición, mucha calidez aquí en Lima, donde nos sentimos muy a gusto. La final que veremos será lo más parecido a la Champions League.

¿Qué pasa con los clubes peruanos en la Copa? Muchos de ellos solo participan y no compiten como realmente se espera...

Es difícil. Creo que el presupuesto económico te hace partir en desventaja. A los equipos peruanos se les hace difícil poder competir en igualdad de condiciones. Hoy Brasil tiene una prepotencia económica; el presupuesto de Flamengo es tremendo, ellos son un equipo europeo prácticamente. Ante esta situación lo único que te salva es el trabajo en equipo. Lo de Ricardo Gareca, por ejemplo,es que ha tenido un proyecto de trabajo, lo que le falta a los equipos peruanos es tener un proyecto.

Ya que hablabas de Ricardo Gareca, ¿cómo analizas el actual momento de la selección peruana?

Lo que yo siempre quiero subrayar de Ricardo Gareca es lo que ha logrado con este grupo. Cuando analizamos las selecciones, lo pones a Perú en un escalón más arriba, pero el tema es que no tienen que creerse eso porque luego aflojas. Ese famoso ‘ojo de tigre’ no tiene que aflojar porque no te sobra nada. El gran valor de Gareca y de los jugadores es que en el continente se les valora mucho y ya se les mira de otra manera.

¿Qué te parece el estadio Monumental de la ‘U’?

Es un buen estadio. Estuve en todos los estadios, hice la Copa América acá. Estuve en el partido de la final de Copa Sudamericana entre River y Cienciano, hay muchas cosas que hoy me vienen a la mente. Mi crecimiento profesional está muy enrolado a lo que pasé en Lima. Quizá si alguien tuviera que encontrar alguna crítica hacia el estadio es la llegada de los micros, es un poco complicado, pero eso pasa en todas las ciudades del continente.

Lo de Diego Haro y su salida como el encargado del VAR, ¿qué opinión te merece?

Si en el protocolo está, no hay nada qué hacer. Hay reglas que se deben cumplir, me mortifica por Diego porque lo conozco, creo que en su espíritu no estuvo, pero ese protocolo si no lo cumples tiene una determinada sanción.