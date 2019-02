River vs. Boca: Presidente de Conmebol aún no sabe cuánto recaudaron

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha vuelto a tocar el tema de la final entre River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, encuentro que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre de 2018 y terminó con victoria para el equipo de Marcelo Gallardo.

"Vamos tomar las decisiones que se haya que tomar para que se juegue en la cancha. Se gana y se pierde. Aunque tengamos que ir a la luna a jugar. Lo deportivo debe estar encima de lo político o de la violencia", afirmó Alejandro Domínguez para La Nación de Argentina.

Además, agregó que "En toda Sudamérica confundimos pasión con salvajismo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La organización hizo todo lo que se tenía que hacer".

Y sorprendentemente, el presidente de la Conmebol, casi dos meses después de la final, aún no puede dar las cifras de lo recaudado: "El objetivo no era ganar dinero. Estamos esperando que Real Madrid termine de rendir cuentas. Vamos a destinar la plata a acciones de combate a la violencia", dijo. Además, le preguntaron "¿Si sabe cuánto se facturó?" y respondió que "Por sentido común, sí. La cantidad de entradas que vendimos, 63 mil, por el precio de la entrada, pero el número cerrado no lo tenemos".

