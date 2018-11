River vs. Boca: El mensaje de Barros Schelotto tras postergación del partido

El partido entre River Plate y Boca Juniors se postergó hasta nueva fecha y apenas se conoció esta noticia, Guillermo Barsos Schelotto, técnico del conjunto 'xeneize', se pronunció sobre esta noticia. El 'Mellizo' no se guardó nada al momento de comparecer ante la prensa y aseguró que sus jugadores estaban muy afectados con lo sucedido con el bus.

Palabra del 'Mellizo'

Sentando junto a Daniel Angelici, Guillermo Barsos Schelotto, fue contundente con sus comentarios al ser consultado por la suspensión del partido. "Estábamos en desventaja. No teníamos la previa lógica que merece una final y hoy tampoco. Debemos llegar los dos en las mismas situaciones", aseguró el estratega del el conjunto boquense.

En una breve conferencia de prensa,Guillermo Barsos Schelotto, confesó que lo que que pasó previo al partido desnaturalizó todo. "No es lo que se vive previamente a una final lo que nos tocó vivir, las 24 horas que pasamos no tienen nada que ver con una final. No se podía jugar, no estábamos preparados, fue lo que le manifesté al presidente. Hace un año estamos con el sueño de la Copa y le exigimos profesionalismo a los jugadores, no podíamos jugar en esas condiciones", indicó.

Finalmente Guillermo Barsos Schelotto, señaló que los presidentes tendrán que decidir cuando se juega. "Yo me refiero a lo deportivo, lo que sea legal o administrativo lo tiene que hablar el presidente. Pero creo que los dos debemos llegar al partido en la misma situación, sea contra River Plate o cualquier otro rival", expresó.

