River Plate vs. Vélez EN VIVO: La maldición de Fernando Gago jugando frente a River Plate

La presencia de Fenando Gago en el once de Velez Sarfield ha sido vital. Con el "Pintita" en el campo de juego, el equipo de Gabriel Heinze lleva tres victorias de manera consecutiva. Esta noche le toca visitar a River Plate en el Monumental de Nuñez y la inclusión de Gago parece no estar aún definida. La duda pasa por una estadística negativa que tiene el ex volante de Boca Juniors enfrentando a River Palte. Jugando ante los millonarios se produjeron tres de sus últimas cuatro lesiones graves.

Según anunció Heinze, la duda por poner desde el inicio a Fernando Gago pasa más por un tema psicológico del futbolista. Ya que como se recuerda la primera rotura de ligamentos del ex Boca Juniors se produjo el año 2015 en la cancha de los "Millonarios".