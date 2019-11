River Plate vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores vía Fox Sports | El “¿Cómo te va?” más famoso de Latinoamérica y, por qué no del mundo está en Lima. Uno de los periodistas argentinos más aclamado por el aficionado que se sienta a ver Fox Sports Argentina día a día llegó hace unos días a Perú y, en esta oportunidad nos habla de todo un poco. Y es que a Marcelo Benedetto le encanta venir a la capital peruana y ni bien respiró aires limeños recordó que aquí hubo un momento bisagra en su carrera que en las siguientes líneas explicará a profundidad. “Marce” en exclusiva para El Bocón, nos habla de su relación con Ricardo Gareca y la admiración que le tiene por lo conseguido con la selección y, por supuesto, nos cuenta los por menores de lo que será la transmisión de esta superfinal continental sin precedentes.

¿Qué sensaciones de cubrir la primera final única por Copa Libertadores aquí en Lima?

En primera instancia, un privilegio, una enorme responsabilidad, sobre todo porque es una nueva final. Esto me pone muy feliz porque ya son varias las finales de Libertadores. Esta tiene el componente distinto porque es la primera que se va a jugar con un solo partido. Siempre estábamos acostumbados al ida y vuelta y acá nos vamos a encontrar con un partido que hay que ver cómo los dos equipos pueden aprovechar ese solo encuentro. Aquí empezamos a ver cosas que tienen que ver con la Champions League, muy bien organizados por otra parte. Cuando fui a sacar las credenciales, todo me hizo acordar mucho a la Champions. Todo con mucha predisposición, mucha calidez aquí en Lima, donde nos sentimos muy a gusto.

¿Cómo tomaron en Argentina el cambio de sede de la final?

Creo que bien, en definitiva, la Conmebol trató de que se juntaran los dos equipos y se pusieran de acuerdo. No fue que de manera unilateral la Conmebol decidía. Primero, una pena lo que pasó a Chile, la verdad que el contexto social de lo que le está ocurriendo, pero tampoco puedo opinar mucho porque no vivo allá. Si ví que Lima tenía muchas ganas de ser anfitrión, me parece. Siento que la gente de Perú está muy feliz de que la final se juegue acá. Los hinchas de River Plate están haciendo un esfuerzo muy grande, desde lo económico, para apoyar a su equipo y lo mismo con Flamengo, que después de mucho tiempo jugará una final.

¿Qué te parece el estadio Monumental de la 'U'?

Es un buen estadio, grande. Estuve en todos los estadios, hice la Copa América acá. Me acuerdo de muchas cosas porque ahí empecé a hacer bromas junto a Tití (Fernández), salió la parte seria para jugar un poquito con otro perfil. Me trae muchos recuerdos en mi profesión, una bisagra se dio acá en Perú. Estuve en el partido de la final de Copa Sudamericana entre River y Cienciano, hay muchas cosas que hoy me vienen a la mente. Mi crecimiento profesional está muy enrolado a lo que pasé en Lima. Quizá si alguien tuviera que encontrar alguna crítica hacia el estadio es la llegada de los micros, es un poco complicado, pero eso pasa en todas las ciudades del continente.

Opina sobre el cambio de Diego Haro por la CONMEBOL

Lo de Diego Haro y su salida como el encargado del VAR, ¿qué opinión te merece?

Si en el protocolo está, no hay nada qué hacer. Hay reglas que se deben cumplir, me mortifica por Diego porque lo conozco, creo que en su espíritu no estuvo, pero ese protocolo si no lo cumples tiene una determinada sanción. Por otro lado, pensé en Damian Esteiner, quien es un umpire de tenis que había estado en la final de un Grand Slam y quedó fuera por darle una nota al diario La Nación. Aunque recuerdo que lo echaron, no es que por el protocolo lo sancionaron. Acá a Diego (Haro) lo sancionaron y se va a perder un partido muy importante, pero para diferencia y comparación, esto existe y la regla hay que cumplirlas.

¿Si River Plate no logra el título de la Libertadores se podría decir que es el fin de la era Gallardo?

No lo sé, pero si en algún momento se le pone punto final, me parece que será el ciclo más exitoso de River. Lo de Gallardo ha sido maravilloso, creo que en el continente es muy difícil lograr algo así porque vivimos con la volatilidad de los resultados. Es muy difícil sostenerse con proyectos en el fútbol de Sudamérica, nisiquiera te hablo del fútbol argentino. Para mí el equipo de Gallardo es muy vistoso, que tiene que ver con el liderazgo de un técnico que hoy en día es el mejor de Argentina.

¿Por qué los equipos peruanos no compiten en la Copa Libertadores?

¿Qué pasa con los clubes peruanos en la Copa? Muchos de ellos solo participan y no compiten como realmente se espera...

Es difícil. Hoy está de moda la palabra competir. La usan los entrenadores, la usamos nosotros, discutimos si el equipo compite o no. Creo que el presupuesto económico te hace partir en desventaja. La verdad es que a los equipos peruanos se les hace difícil poder competir en igualdad de condiciones. Le va a pasar con el resto de clubes con Brasil. Hoy Brasil tiene una prepotencia económica; el presupuesto de Flamengo es tremendo, ellos son un equipo europeo prácticamente. Ante esta situación lo único que te salva es el trabajo en equipo. El equipo es muy difícil lograrlo porque tienes que trabajarlo todo el tiempo. Lo de Gareca por ejemplo es que ha tenido un proyecto de trabajo, lo que le falta a los equipos peruanos es tener un proyecto.

Miguel Ángel Russo estuvo por aquí dirigiendo a Alianza, pero no le fue bien ni en la Copa y tampoco en el torneo local, ¿cómo evaluar este experiencia del técnico argentino?

Armar un equipo de trabajo no es fácil, tener resultados. Miguel es de una enorme jerarquía, el ha sido campeón. La última Copa Libertadores de Boca Juniors está vinculada a Miguel y eso no te lo saca nadie. Pero, los entrenadores tienen buenas y malas. Bianchi, siendo el más exitoso en la historia de Boca tuvo un segundo paso flojo, pero eso no invalida lo que logró Carlos Bianchi.

Marcelo Benedetto: “Me apasiona venir a Lima”

¿Qué recuerdos de Lima, entiendo que no es la primera vez que vienes?

Es buena la pregunta. Cuando venía del aeropuerto venía recordando un montón de lugares. La última vez había estado con Boca Juniors contra Alianza Lima, en el partido de River no había estado que empató con el gol de Ferreira sobre la hora. Esas cosas a mí me remueven mucho tiempo atrás, vi toda la zona de la costa que estaba distinta, está mucho mejor la ciudad y lo digo precariamente porque no lo vi detalladamente. Siempre con la calidez de la gente. Su educación, la sonrisa. Le doy mucho valor al “Por favor”, al “gracias”. En cada lugar del continente encuentro esa respuesta. Siento que soy un priviligiado que puede conocer el mundo a través de un partido de fútbol.

¿Alguna anécdota que siempre recuerdes de tus viajes a Perú?

Muchas. De Piura, de Chiclayo. Rápidamente me acuerdo cuando empezamos a hacer casi una novela con Tití, siempre hacíamos una cosa distinta nos metíamos e interrumpíamos una boda real por Fox Sports. Cuando nos metíamos de leones de un circo del interior, no era el circo Solei, era un circo con mucho esfuerzo. Cuando hicimos de que nos llevaban detenidos los policías. Muchas bromas, pero sobre todo con la complicidad del pueblo peruano. Para nosotros es muy lindo, por eso te digo que en todo este tiempo que salimos por las pantallas de Fox Sports, es que hemos logrado meternos en el corazón de la gente.

Ya que hablabas de Ricardo Gareca, ¿cómo analizas el actual momento de la selección peruana?

Lo que yo siempre quiero subrayar de Ricardo Gareca es lo que ha logrado con este grupo. Cuando analizamos las selecciones, lo pones a Perú en un escalón más arriba, pero el tema es que Perú no tiene que creerse eso porque cuando pasa eso es cuando aflojas. Ese famoso ojo de tigre no tiene que aflojar porque no te sobra nada. En el continente a ninguna selección le sobra nada. El gran valor de Gareca y de los jugadores es que en el continente se les valora mucha y ya se les mira de otra manera.

