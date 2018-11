River Plate vs. Boca Juniors: "Me hubiera encantado jugar este partido"

A días de jugarse la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, Juan Román Riquelme calentó la previa. El ídolo xeneize reveló que le hubiese gustado estar presente en una final histórica como la que se dará este sábado en el estadio Monumental, pues será un día que, sin lugar a dudas, entrará en los acontecimientos de mayor calibre en el fútbol argentino.

"Yo pienso que son muy afortunados. Tanto los 20 o 25 jugadores de Boca Juniors, como los 20 o 25 jugadores de River Plate, son muy afortunados de estar en esta final. La verdad es que yo los envidio mucho, me hubiese encantado tener la posibilidad de jugar este partido, pero no queda otra que hacer de hincha", declaró Juan Román Riquelme durante una entrevista a Fox Sport.

Tienen gol

Juan Román Riquelme también detalló las chances que tiene Boca Juniors para quedarse con el título de la Copa Libertadores. El ex xeneize aseguró que si el juego actual de su equipo no es vistoso, tiene recursos para perjudicar a River Plate y poder hacerles daño. "Boca Juniors por ahí no demuestra mucho, pero siempre se encuentra con el gol. Tiene mucho gol. De la nada te saca un gol y eso creo que es muy importante. Ojalá le vaya bien y que pueda ganar esta Copa Libertadores", concluyó.

