River Plate vs. Boca Juniors | De Rossi y Enzo Pérez se dijeron de todo, pero el árbitro no los vio | VIDEO

River Plate vs. Boca Juniors | Daniele De Rossi y Enzo Pérez tuvieron un momento de intercambio de palabras en el Superclásico del fútbol argentino. No se sabe qué se dijeron porque ambos se taparon las bocas. El árbitro del partido no pudo ver esta acción, que no pasó a nada grave. Incluso se pudo ver la risa de ambos.

El italiano Daniele De Rossi disputa su primer Superclásico del fútbol argentino. El volante llegó esta temporada a Boca Juniors e inició acciones. Este encuentro es el primero de los tres que se llevarán a cabo. Los otros dos serán por los duelos de ida y vuelta de la Copa Libertadores.

Más noticias en otros medios:

Julio César Uribe suelta una lisura en vivo tras comentario sobre Enmanuel Páucar y desata risas del panel | VIDEO

Selección peruana | A 50 años del recordado empate 2-2 ante Argentina en la Bombonera | VIDEO

Selección peruana | Carlos Zambrano definirá en las próximas horas dónde jugará esta temporada