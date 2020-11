Tras las dudas por el lugar donde se jugará el partido entre River Plate y Banfield, finalmente la Liga Profesional de Fútbol reprogramó el partido para el martes 3 de noviembre a las 21 horas de Argentina (7 p.m. de Perú).

URGENTE - ÚLTIMO MOMENTO: la Liga Profesional reprogramó el partido entre River y Banfield en la #CopaLigaProfesional para el MARTES a las 21hs. para definir el estadio. pic.twitter.com/nG8wiQnvw2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2020

River Plate vs. Banfield EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Se ven las caras este domingo 1 de noviembre por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y se transmitirá vía FOX Sports Premium y TNT Sports.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo inicia el campeonato local, tras su participación en la Copa Libertadores, donde tuvo un buen rendimiento pese a la inactividad por la para en el fútbol en Argentina.

River Plate vs. Banfield: horario en el mundo

Perú - 19:15 horas

Colombia - 19:15 horas

Recordemos que el estadio Monumental se encuentra en obras, por lo que River Plate solicitó jugar el partido en su campo de entrenamiento. Sin embargo, esta solicitud fue negada y a 24 horas del encuentro aún no se sabe dónde se jugará.

“Que, tratándose de un Club con la magnitud e importancia no solo a nivel local sino también internacional como lo es el Club Atlético River Plate, no podemos más que exhortar a las autoridades de dicho Club a que arbitren los medios necesarios para que dicha institución dispute los encuentros oficiales en un estadio que esté a la altura de la misma. Por último, no podemos dejar de considerar la historia, los ídolos, los socios y los simpatizantes de este prestigioso Club”, mencionó en una carta el presidente de la LPF, Marcelo Tinelli.

River Plate vs Banfield: Dónde ver el partido

Perú – FOX Sports y TNT Sports

Colombia – FOX Sports y TNT Sports

River Plate vs. Banfield: Posibles alineaciones

River Plate: Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco; Fernández, Pérez, De la Cruz, Suárez, Álvarez y Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Arboleda; Coronel, Maldonado, Lollo, Bravo, Rodríguez, Lenis, Gómez, Urzi, Bertolo y Velázquez.

DT: Javier Sanguinetti.