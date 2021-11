Marcelo Gallardo es considerado un ídolo en River Plate tras ganar 8 títulos como jugador y, hasta el momento, 12 campeonatos en su faceta de técnico. El ‘Muñeco’ ha marcado historia en el elenco argentino, por eso, recibió un reconocimiento que todo futbolista que llega a un club quisiera tener: su propia estatua.

El monumento ya está terminado y será presentado el próximo 9 de diciembre con miras a celebrar el tercer aniversario de la conquista de la Copa Libertadores conseguida en Madrid ante Boca Juniors. Así lo informó el impulsor del proyecto y postulante a la presidencia de los ‘Millonarios’, Carlos Trillo,

“Me conmueve anunciar que la estatua de Gallardo está lista. Obviamente no la vamos a mostrar hasta el día de su presentación. Será el propio Marcelo el primero en ver su rostro”, escribió y además, agradeció a la escultora Mercedes Savall, quien fue la encargada de la obra.

La estatua de Marcelo Gallardo será presentada el próximo 9 de diciembre.

Este proyecto fue anunciado en marzo de 2019 y el ‘Muñeco’ agradeció el gesto. “No tengo palabras para semejante reconocimiento. No me salen. Sé el significado que tiene. Es algo muy grande. Me podrían salir un montón pero la verdad es que ahora no me sale ninguna. Ojalá cuando esto tenga forma, me puedan salir”, expresó en aquella oportunidad.

Detalles de la estatua de Marcelo Gallardo

La estatua mide siete metros con un peso de seis toneladas y media. Además, fue esculpida en un molde de yeso, luego se le agregaron fundiciones de material metálico. Los hinchas aportaron miles de llaves para recolectar bronce y comience con la fundición.

El monumento será colocado al costado del estadio Monumental junto a la de Ángel Labruna. Es la escultura más grande dedicada a un entrenador. Merecido reconocimiento para Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo.