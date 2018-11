River bromea con posibilidad de jugar en la 'Luna' la final ante Boca

La sede de la final de la Copa Libertadores sigue siendo una gran incógnita. Tras la reunión de los presidentes de River Plate y Boca Juniors con el titular de la Conmebol, Paraguay, Colombia y Qatar quedaron como candidatos para albergar la vuelta del Superclásico, sin embargo Rodolfo D'onofrio insiste en jugarla en el Monumental entre el 8 y 9 de diciembre.

El directivo de River Plate fue consultado sobre los posibles escenarios para disputarse el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, a lo que él lanzó una irónica respuesta que causó la sonrisa de los diversos medios de prensa que siguen de cerca la conferencia del titular 'Millonario'. "En la Luna vamos a jugar el partido, en la Luna", declaró Rodolfo D'onofrio.

Cabe recordar, que en la reunión de ayer en la sede de la Conmebol se determinó que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se jugará "sí o sí" entre el 8 y 9 de diciembre. Aún no se confirmó el horario ni la sede, pero quedó determinado que no será en Argentina por no contar con las medidas de seguridad correspondientes. Ante ello, Boca Juniors continúa a la espera del fallo a favor que lo de como campeón, mientras que River Plate busca jugarlo en el estadio Monumental.