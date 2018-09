Rivaldo no cree en bajón futbolístico de Real Madrid sin Cristiano Ronaldo

Rivaldo toma la palabra en este momento donde Real Madrid no tiene la sutileza, ni el fútbol de CR7. Pero para el ex jugador brasileño el cuadro merengue "no está echando de menos a su ex estrella Cristiano Ronaldo" ya que "está manejando" su salida.

Según Rivaldo "El equipo está manejando la salida de Ronaldo y, por ahora, no está echando de menos a su ex estrella. Bale y Benzema están cargando con responsabilidades en su ausencia y eso es bueno para demostrar las fortalezas del club y la plantilla", declaró el ex jugador brasileño que vistió la camiseta del Barcelona.

"Puede que el equipo eche de menos a Cristiano Ronaldo más entrada la temporada, pero por ahora están mostrando un buen juego y consiguiendo resultados sin él", ha añadido el hábil jugador brasileño.

Rivaldo espera que el cuadro merengue siga siendo protagonista en la Liga Española y en la Champions donde no contarán con CR7. "Tiene jugadores importantes que pueden llevar la mochila pesada de ser protagonistas en Europa", expresó el ex jugador del Barza quien ve mejor el accionar de Leo Messi y Luis Suárez en la Liga de España.