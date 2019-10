Richarlison toma clases de inglés y publica que ya puede dar entrevistas, su club lo puso a prueba | FOTOS

Richarlison está haciendo todo lo posible para adaptarse del todo a la Premier League. El atacante de la selección brasileña llegó hace tres temporada al fútbol ingles. Sin embargo, recién estos últimos meses empezó a tomar clases de ingles tras un pedido expreso de su club.

El ex compañero de André Carrillo en Watford FC, a través de sus redes sociales, publicó una fotografía donde se puede apreciar libros de aprendizaje del idioma inglés. El texto que acompañó dicha postal era el siguiente: "Estoy estudiando jajajaaj ya puedo dar entrevistas".

Fue entonces que la cuenta oficial del Everton FC no dudo en comentar la publicación con una amena respuesta. What's your name? (¿Cuál es nuestro nombre?). El delantero le erró a la respuesta diciendo: my name is Richarlison.

Como se recuerda, el gerente del Everton, había comentado que tanto Richarlison y Yerry Mina necesitaban a aprender inglés para poder comunicarse mejor con el resto del plantel.

Al ser consultado por estas declaraciones, el jugador respondió lo siguiente. "Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para aprender este inglés pronto. Por supuesto que soy una cabeza dura. Pero estoy intentando lo más duro posible. Estoy estudiando casi todas las semanas. Y a ver. Tratemos de aprender tanto como sea posible. Estoy aprendiendo. Es difícil, es un poco difícil, pero está yendo ”

En julio del 2018 Everton de Inglaterra anunció el fichaje del futbolista Richarlison. El club de la Premier League pagó 56 millones de euros por el pase de brasileño, quien se vinculó por cinco temporada para el club Goodison Park.