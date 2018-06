Ricardo La Volpe: "Uruguay eliminará a Portugal en Octavos de Final"

El técnico Ricardo La Volpe habló de lo visto en el Mundial de Rusia hasta el momento y señaló que Uruguay lo ha impresionado y lo ve con chances de eliminar a Portugal en Octavos de Final.

"No se ve mayor variante táctica en el Mundial, están los que juegan como el Manchester City con el 4-3-3, los demás que juegan con línea de 4, dos volantes de recuperación y dos por afuera y los dos atacantes", dijo La Volpe.

Sobre el equipo que más lo ha sorprendido indicó: "El que más me sorprendió por ahora es Uruguay, quizás no jugó contra grandes equipos pero hoy ganó en forma contundente a Rusia y es la que más me ha impresionado pues no se tenía en cuenta. Cuidado porque como viene jugando lo puede dejar afuera a Portugal".

En referencia a México señaló: "Tiene la mejor camada de los últimos tiempos, tiene muy buena delantera y si quiere contragolpear son muy rápidos. Además tiene jugadores de mucha experiencia como Herrera y Guardado".