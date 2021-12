Los futbolistas y el técnico fueron los grandes artífices en ganar la Copa Libertadores 1991, pero los hinchas llenan de mérito especial a un perro policía que tuvo intervención directa en el campo de juego, aunque no con el balón.

Colo Colo llegó a la semifinal de la Copa Libertadores 1991, luego de eliminar a Universitario en octavos de final y Nacional de Uruguay en los cuartos de final. El gran favorito en semis era Boca Juniors, que llegaba de dejar en el camino a Corinthians y Flamengo. El primer partido en Argentina terminó en triunfo 1-0 para los ‘Xeneizes’.

Para la vuelta, un superior Colo Colo vencía 3-1. Debido a un incidente con un jugador de Boca Juniors y un fotógrafo chileno, el partido se convirtió en una batalla campal entre los jugadores del equipo argentino y fotógrafos, además de personas ajenas al partido.

La policía chilena tuvo que intervenir de inmediato para tratar de calmar la situación que ya se había salido de control a falta de siete minutos para terminar el encuentro.

El momento que cambió su vida

Es en ese momento cuando un policía acompañado de su perro pastor alemán, de nombre Rhon, entran a la cancha. Debido a los ruidos el perro perdió la calma y se lanzó sobre el arquero Fernando Navarro Montoya, quien recibió un mordisco en uno de sus glúteos.

Debido al triunfo y para muchos hinchas el temor que generó el perro, Rhon se ganó un lugar especial para los fanáticos de Colo Colo: “Se siente una satisfacción. El perro aportó un granito de arena para la obtención de la Copa Libertadores”, indicó Miguel Veloso, adiestrador de Rhon, en una reciente entrevista para el programa chileno ‘24 Horas’.

Navarro Montoya también recordó el episodio: “Me raspó la nalga y me dieron dos puntos. Zafé porque me tiré para adelante. Estaba peleando con alguien y percibo que me habían soltado el perro, que tiró la mordida”.

A casi más de 30 años, el perro sigue siendo recordado en Chile.

Lamentablemente, un año y medio después, Rhon falleció a causa de un paro cardíaco. Los hinchas no se olvidan de él e hicieron un lápida con su nombre. En la comisaria donde fue entrenado, también se rindió homenaje al perro con una casa con su nombre.

VIDEO RECOMENDADO

LO MÁS LEÍDO