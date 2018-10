Revelan video inédito del preciso instante de la tragedia de Leicester

El sábado 27 de octubre quedará marcado como uno de los días más tristes en el fútbol de Inglaterra. El presidente y dueño del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabh, falleció junto a otros 4 tripulantes luego de que su helicóptero se estrellara en el estacionamiento del King Power Stadium.

Esta vez, el medio británico The Sun ha publicado un video inédito del preciso instante en el que el helicóptero empieza a dar vueltas sobre sí hasta caer en el estacionamiento del King Power Stadium. El problema estuvo en la hélice trasera, que es catalogada como "La pesadilla de cualquier piloto", según el experto en aviación Jim Rowlands.

Scary new footage of the Leicester City Football Clubs owners Helicopter crash pic.twitter.com/Z9gnXEcnXI