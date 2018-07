Revelan relación entre Diego Maradona y actual mujer de Mauro Icardi

Hace varios años atrás, cuando Wanda Nara aún era una adolescente, se corrían los rumores de que había tenido una relación con Diego Maradona. Sí, la mujer de Mauro Icardi junto a la leyenda del fútbol argentino. Sin embargo, hasta el día de hoy solo habían sido rumores, que finalmente fueron confirmados por una "testigo auditivo".

En uno de los programas argentinos con más audiencia, "La noche de Mirtha", fue la propia presentadora Mirtha Legrand quien confirmó lo que vivieron Wanda Nara y Diego Maradona.

Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el (hotel) Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. ¿Por qué no me invitás a tu programa?, me dijo, y yo le respondí. ¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir, conversaron Mirtha Legrand y Wanda Nara.

Además, la conductora dio detalles de lo ocurrido: Yo estaba en la suite presidencial, al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían, sentenció.

