Revelan la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo dejó Real Madrid

Ya han pasado casi 3 meses desde que Cristiano Ronaldo y Juventus hicieron oficial un traspaso que casi nadie tenía en mente. Hasta ahora, muchas han sido las versiones que se han manejado sobre su salida de Real Madrid, sin embargo, el diario El Mundo ha revelado la verdadera razón de su partida.

Inconforme con una postura de la 'Casa Blanca'

Según informa el medio español, Cristiano Ronaldo pretendía una renovación más alta con Real Madrid, teniendo en cuenta su problema con la Hacienda y esperando a que Real Madrid haga lo mismo que Barcelona hizo con Lionel Messi en su momento. Sin embargo, la dirigencia simplemente no quiso meterse en ese tema y el portugués lo tomó como si fuese una traición.

No era el máximo ídolo

Otro punto importante fue su jerarquía en la historia de Real Madrid: "Siempre me ponen por detrás de Di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer", afirmaba el jugador y esta fue otra razón de su salida.

Lejos de Messi y Neymar

Finalmente, su rivalidad con Lionel Messi no podía quedar de lado y él no quería ganar menos que el argentino: "Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto", señalaba el jugador.

LEE ADEMÁS