Relator chileno llamó mediocres a seleccionados sub 20 por eliminación

Dijo todo al aire. La selección de Chile sub 20 fue noticia mundial tras quedar eliminada del Sudamericano que se realizó en su país. En el partido que venía jugando con Colombia por la última fecha de la fase de grupos, el conjunto sureño tenía que ganar o empatar para pasar al hexagonal final, sin embargo, en la última jugada, un autogol los deja fuera de la competencia.

El locutor chileno, Francisco Eguiliz, arremetió contra su selección al término del partido mientras los colombianos celebraban el triunfo y la clasificación a la siguiente etapa. "Cuando se 'ratonea'. Cuando se es mediocre. Cuando se hace todo para no ganar. Cuando no tienes méritos de estar allí. Cuando no tienes idea de lo que haces, permites que tus jugadores terminen en su área y llorando sobre el terreno", dijo al aire el locutor.

El encargado de la transmisión se refirió al estratega Arturo Salah y Hector Robles del comando técnico como lo peor que le pudo pasar a Chile en los últimos años, pues lo consideran un retroceso. "Con Salah y Robles retrocedimos 30 años. No merecemos esto", agregó.

Finalmente, el narrador chileno finalizó su transmisión diciendo que Chile había 'ratoneado' en el Sudamericano. "Chile mostrando una cara vergonzosa. Chile con un técnico que da vergüenza. Chile ha sido eliminado en su torneo. Un fracaso espantoso. Con un técnico mediocre, que no tiene idea de lo que hace y que volvió a mostrar porqué no puede estar al mando de una selección nacional", culminó.

