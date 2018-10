Reinaldo Rueda: "Esta derrota duele y preocupa"

El técnico de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, fue autocrítico con la derrota por 3-0 ante Perú. El estratega se mostró preocupado y, tal y como declaró después del compromiso, espera que su equipo mejore, en tanto mejoren los futbolistas.

"Duele y preocupa, porque si nos dejamos llevar por los últimos 30 minutos somos un desastre, pero si vemos los primeros 60 minutos quizás no hicimos un buen juego, pero mantuvimos un nivel", dijo.

El entrenador ha sido criticado por dejar fuera de la convocatoria a jugadores ya consagrados con la selección y en su lugar llamar a futbolistas jóvenes cuyo crecimiento todavía se está dando. Ante ello, Reinaldo Rueda respondió y defendió su decisión. “Hay que encarar este proceso así, hay que correr riesgos, es difícil. Tenemos muy buenos jugadores, pero el peso y la responsabilidad de la Selección es difícil. Y esto va a pasar hasta que logremos estabilizar un equipo, que tenga una fortaleza y logremos igualar a una generación dorada que consiguió muchos éxitos”, señaló.

“Hay que tomar decisiones antipopulares. Hay muchos jóvenes que todavía no han ganado, entonces no son queridos, no tienen credibilidad, porque hay una generación que no le dio un lugar", finalizó.

El próximo partido de la Roja' será frente a México el próximo martes 16 de octubre, en un amistoso que se disputará en la ciudad de Quéretaro.

