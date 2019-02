Refuerzo de Mario Salas: "Me encanta cómo juega Paolo Guerrero"

Colo Colo ha sumado un nuevo refuerzo para el ataque. Se llama Javier Parraguez, marcó 11 goles en Huachipato y en conferencia de prensa hizo una importante revelación: tiene como máximo referente a Paolo Guerrero.

“Me gusta vivir para el fútbol, este deporte para mí es todo. Uno madura cuando sabe que si no se aprovecha una oportunidad, volverá atrás”, indicó el centrodelantero, quien agregó lo siguiente: "me gusta como juega hoy en día Luis Suárez en Barcelona. Veo sus movimientos y todo. Ídolo no tengo igual, pero me gusta ver también a Paolo Guerrero, me encanta como juega“.

Además, Parraguez destacó que “Han sido días maravillosos, en el camarín me han hecho sentir muy bien. Se vive un ambiente de familia que me sorprendió”, reveló el delantero de 29 años.

Cabe recordar que Paolo Guerrero, este martes 5 de febrero, se ha incorporado a los entrenamientos de Inter de Porto Alegre, pensando en el inicio del Brasileirao y en su partipación por Copa Libertadores, partidos que le servirán para poder ganarse un lugar en la Copa América 2019 con la selección peruana.

