Referente de River Plate jugó su último partido con el 'Millonario'

Gonzalo Martínez es uno de los referentes de River Plate y, quizás, el mejor jugador de la temporada. En la final de la Copa Libertadores fue uno de los gestores para derrotar a Boca Juniors; sin embargo en el Mundial de Clubes la historia fue otra. El 'Pity' jugó su último partido con el cuadro 'Millonario' pues tiene todo arreglado con Atlanda United de la MLS para la próxima temporada.

El 'Ptity' agradeció a los hinchas de River Plate todo el respaldo que le brindó al plantel a lo largo del año y destacó la campaña que realizaron. Además, Gonzalo Martínez no dejó pasar la oportunidad de destacar la labor de Marcelo Gallardo y aseguró que el cuadro 'Millonario' volverá a ser protagonista el 2019. El volante llegó al club en el 2015 por pedido explícito del 'Muñeco'.

"Es complicado, pero este equipo siempre va por más. Hemos hecho historia en la Copa Libertadores, la gente se sintió identificada. No se dio hoy, porque son esos partidos que hay que golpear de entrada y no se pudo en el Mundial de Clubes", declaró Gonzalo Martínez que se despidió de River Plate con un resultado que no estaba entre sus planes, pero recibió el respaldo de los hinchas millonarios.

