Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que deben encarar el intento de remontada ante Manchester City en la vuelta de octavos de final de la Champions pensando “lo buena que ha sido la temporada” tras conquistar la Liga y la Supercopa de España.

“No me preocupa lo de hoy, no nos hemos relajado, ha sido un partido diferente. No hicimos un gran partido pero me quedo con lo que se hizo en todos los partidos y el trabajo. Lo de hoy ya pasó, había un rival que se jugaba toda su temporada y nosotros menos”, señaló el francés luego del empate 2-2 de su equipo ante Leganés en el cierre de LaLiga.

"Hicimos nuestro partido y con lo que me quedo es con lo que hicimos hasta ahora. Hay que dar las gracias a todos los jugadores por lo que hicieron y preparar la Champions sin preocupación, estrés, pensando lo buena que ha sido la temporada para nosotros", dijo en rueda de prensa.

Zidane destacó la importancia de descansar unos días y que sus jugadores despejen su mente antes de la Liga de Campeones. "Ahora toca descansar, la temporada ha sido espectacular y tenemos que estar todos contentos con lo que hicimos".

"No tiene mucho significado el resultado a final de temporada siendo campeones, no tenemos ganas de perder puntos pero no pasa nada. Después de la presión que hemos tenido hasta ganar la Liga es normal que haya un pequeño bajón y empatemos. Volveremos con más ganas tras el descanso", añadió.

El técnico madridista también fue directo para hablar de las ausencias de James Rodríguez y Gareth Bale sin arrepentirse de no haber podido sacar más de ellos. “Al final es así, la situación cambia. Uno ya sabéis lo que ha pasado (James pidió no ir convocado a Bilbao) y para el otro es una decisión técnica y nada más”.

Más paciencia mostró con Luka Jovic. "Es un jugador que es joven, tiene talento. Ha sido una temporada complicada para él a nivel de lesiones con lo que ha pasado, confío en él y veremos el próximo año".

Zidane no forzó a Hazard y confía en que se recupere de las molestias que arrastra en el tobillo operado. “Eden ha tenido un poco de molestias últimamente. Cuando jugaba partidos estaba después con molestias. Ojalá en este parón se pueda recuperar del todo para jugar la Champions”.

Fuente: EFE

