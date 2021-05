Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO EN DIRECTO chocarán por la fecha 38 de LaLiga. Ambos equipos se enfrentan mañana desde las 11:00 a.m. (hora de Perú) en el estadio Aldredo Di Stefano. Los ‘merengues’ no dependen de sí mismos, pero tiene posibilidades de campeonar.

Real Madrid llega de vencer 1-0 al Athletic de Bilbao en la última jornada de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid hizo lo mismo de local ante Osasuna, lo ganó al último minuto 3-2 con gol agónico de Luis Suárez.

Los dirigidos por Simeone tiene ventaja de 2 puntos en la tabla de posiciones y de ganar mañana serían los campeones de LaLiga 20/21, mientras que el Real Madrid buscará que el Atleti pierda o empate para que logren el bicampeonato.

Real Madrid vs. Villarreal: A qué hora es el partido

11:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Real Madrid vs. Villarreal: ¿Dónde ver?

El partido entre Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO será transmitido por ESPN (Latinoamérica) y Movistar+ (España). Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la página web de ElBocón.