Kylian Mbappé y Erling Haaland se convirtieron en las figuras de la semana de la Champions League y, de inmediato, se ganaron los elogios del mundo. Es más, muchos ya los sitúan como los dos futbolistas que se pelearán la hegemonía, como lo han hecho en los últimos años el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Fresco el tema, el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, fue consultado en conferencia de prensa y no descartó que eso vaya a suceder. Eso sí, ‘Zizou’ no dudó en elogiar a Kylian Mbappé, que marcó un ‘hat-trick’ al Barcelona en el Camp Nou, y a Erling Haaland, autor de un doblete frente a Sevilla.

“Lo veremos. De todas formas, son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos. Ellos son más jóvenes y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y futuro”, aseguró Zidane, previo al choque liguero contra Real Valladolid.

El técnico galo, por otro lado, no se animó a elegir entre Kylian Mbappé o Erling Haaland. “Bueno, como yo te decía, lo que me gusta es ver a los buenos jugadores y son dos jugadores del presente y del futuro, pero no te voy a contestar a quién prefiero. Lo importante es que se vean estos jugadores”, explicó.

Por último, Zidane puntualizó en el rendimiento de Mbappé. “No sorprende a nadie lo que ha hecho Mbappé porque le conozco. Lo vi como aficionado y para que quede claro lo más importante es lo que tenemos que hacer mañana y lo demás lo veo con placer y atención”, sentenció.

