Karim Benzema envió la pelota hacia las redes después de hallarla suelta en el área grande. El delantero se impuso al marcador para definir y colocar el 1-1 del Real Madrid vs. Sevilla, el partido de la jornada 15 de LaLiga Santander que se desarrolla en el estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro entrenado por Carlo Ancelotti recibió un duro golpe cortesía de Rafael Mir, quien anotó el 1-0. Desde entonces, el compromiso se ha hecho cuesta arriba para el elenco local y conforme avanzó el choque fue ganando terreno para acercarse con más peligro al arco visitante.

Es así como los jugadores de Real Madrid circularon la pelota en la cancha de Sevilla. Metros adelante del círculo central, el mediocampista Toni Kroos dominó el esférico y encontró la conexión con el defensor Eder Militao.

Entonces, el brasileño ganó metros en terreno del adversario, pues los volantes o los zagueros no salieron a frenarle. Enseguida, el hombre de la ‘Casa blanca’ ensayó un disparo de media distancia que el guardameta Bono intentó embolsar.

No obstante, la intención del portero de los andaluces falló porque no contuvo al ciento por ciento y el globo impactó en el poste. Así, el esférico quedó libre en el área chica. Benzema estuvo atento a toda la jugada y le ganó al defensa Diego Carlos, quien no pudo evitar que marque el 1-1.

El delantero galo se consolida como el máximo anotador de la competición gracias a sus 11 goles. Detrás de él aparecen con ocho Memphis Depay Barcelona, Juanmi de Real Betis y su compañero Vinicius Junior.