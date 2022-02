Llegó la hora. El partido más esperado de los octavos de final de la UEFA Champions League, Real Madrid vs. PSG, se vivirá este martes 15 de febrero desde el Parque de los Príncipes en París, donde los locales quieren mantener su invicto en todas las competiciones jugando en casa y tendrán al frente al equipo de Carlo Ancelotti, que quieren repetir lo hecho en la temporada 2017-18 cuando eliminaron a los parisinos en la misma ronda.

Los dos líderes de sus respectivos campeonatos ligueros se miden en el Parque de los Príncipes parisino, en el encuentro más atractivo de esta eliminatoria, al que se llega tras un polémico sorteo de octavos. Unos errores en ese sorteo llevaron a la repetición del mismo después que, en un primer momento, el Real Madrid hubiera quedado emparejado con el Benfica portugués, un rival ‘a priori’ más asequible, y el PSG con el Manchester United.

Parisinos y madridistas volverán a verse las caras tras sus enfrentamientos en la fase de grupos en 2019 (una victoria para el PSG y un empate), y en octavos de 2018, con triunfo del Real Madrid. “No hay un favorito, es un enfrentamiento a eliminación directa que podría ser una final de Liga de Campeones, por nombres, por todas las cualidades de los dos equipos, por los jugadores”, afirmó Pochettino este lunes.

¿A qué hora juegan Real Madrid y PSG?

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. PSG?

En España podrás ver el partido a través de la señal de Movistar Liga de Campeones. Recordemos que Movistar es el único canal oficial de la UEFA Champions League en territorio español y transmitirá todos los duelos de octavos de final.

En México el partido Real Madrid vs. PSG podrás seguirlo a través de TNT Sports y HBO Max, que son los dos canales que desde esta temporada transmiten todos los encuentros de la máxima competición europea.

En Latinoamérica tienes la señal de ESPN que es el canal oficial de la UEFA Champions League.

Real Madrid - PSG: canales online para ver el partido

Para ver el partido Real Madrid vs. PSG online puedes seguirlo a través de Star Plus, TNT Sports Go México y Movistar Plus. Estas son las únicas señales oficiales en línea de todos los partidos de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs. PSG: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema o Bale y Vinicius.

PSG: Donnarumma o Keylor; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di María, Messi, Mbappé.

