Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 34 de LaLiga Santander, este sábado 1 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Mirando de reojo el duelo de vuelta de Champions League ante Chelsea, Real Madrid (2° con 72 puntos) recibirá a Osasuna (11° con 40), sin margen de error, si quiere seguir luchando por el título de la liga española. con Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Osasuna: a qué hora ver el partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

No hay físico para todo. Los titulares del Real Madrid llegan al límite al momento en el que se deciden los dos títulos grandes y Zidane debe tomar decisiones. Lo vio claro ante el Chelsea, con su equipo arrollado desde el físico y realizando un ejercicio de resistencia para firmar un empate que deja la eliminatoria abierta para Londres.

La cita del miércoles por una plaza en la final de Estambul condiciona el duelo liguero ante Osasuna. Será el momento de dar la cara para esos futbolistas del equipo blanco que tienen papel de secundarios, para canteranos y para otros que regresan de lesión con necesidad de ritmo de competición.

En el primer grupo aparecen nombres como Álvaro Odriozola, Marcelo, Isco Alarcón o Rodrygo; en el segundo, Antonio Blanco y Sergio Arribas; en el último, Eden Hazard.

La racha de 18 partidos sin perder ha entrado en una dinámica que no serviría al Real Madrid para ganar títulos. Un solo triunfo en sus cinco últimos partidos. En liga, dos empates en tres jornadas le han quitado la posibilidad de asentarse en el primer puesto y se mantiene a dos puntos de un Atlético de Madrid que ha ido perdiendo fuerza.

Osasuna visita el Alfredo Di Stéfano con la difícil misión de volver a ganar tras su última derrota, ante el Celta, que cortó una racha de tres triunfos consecutivos y seis jornadas sin perder que le permitió dar un salto hacia la tranquilidad, huyendo de los agobios de la pelea por la salvación.

Su técnico, Jagoba Arrasate, apuntó que deberán hacer un encuentro “perfecto” para tumbar a un Real Madrid que se juega mucho. “El equipo quiere demostrar que somos capaces de competir contra los mejores”, afirmó.

El conjunto navarro no está matemáticamente salvado, por lo que el entrenador vasco sacará a toda su artillería para tratar de amargar la noche a los de Zidane. Su gran mes de abril ha servido para instalar la calma y la confianza en Tajonar. A pesar de tener la permanencia virtual en el bolsillo, los hombres de Arrasate buscarán dar una nueva alegría a su afición ante un equipo de entidad.

Real Madrid vs. Osasuna: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Varane, Marcelo, Blanco, Kroos, Isco, Marco Asensio, Hazard y Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez, Lucas Torró, Kike Barja, Moncayola, Darko, Rubén García y Budimir. DT: Jagoba Arrasate