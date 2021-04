Desde que el sorteo de la Champions League dejó un Real Madrid vs. Liverpool para los cuartos de final, todo el mundo se remontó al 2018. La final de Kiev, la lesión de Mohamed Salah tras una acción de Sergio Ramos, el golazo de Gareth Bale, la tercera ‘Orejona’ consecutiva de Zinedine Zidane y la decimotercera en la historia de la ‘Casa blanca’.

Muchos sentimientos que, en su momento, provocaron el enfado de Jürgen Klopp por las diversas circunstancias que rodearon el compromiso en Ucrania. Sin embargo, tres años más tarde, las sensaciones del estratega alemán son totalmente diferentes y lo confesó en la víspera de la contienda en el estadio Alfredo Di Stéfano.

“Esto no tiene nada que ver con 2018. Aunque es cierto que cuando vi el sorteo, se me vino a la cabeza el partido. Después de la final, una semana o un mes después, si la gente me preguntaba si invitaría a Ramos a mi cumpleaños, diría que no. No me gustó lo que pasó aquella noche, pero ahora hace mucho tiempo. No puedo recuperar esa rabia ni lo he intentado”, declaró el técnico.

“Ahora queremos demostrar lo buenos que somos. Que podemos pasar a la siguiente ronda”, agregó Klopp. En la misma línea, el germano admitió que Real Madrid es considerado como el favorito para quedarse con la llave. No obstante, el contexto cambió con respecto a lo acontecido hace algunas temporadas atrás.

“Mi equipo está hecho para jugar estos partidos, tenemos una oportunidad. Todo el mundo dice el Madrid es el favorito, sin problema, están acostumbrados, seremos los retadores. Es un tiempo diferente, hay jugadores diferentes… han pasado muchas cosas desde aquella final”, manifestó en conferencia de prensa.

Klopp y el acercamiento con Real Madrid

El técnico de los ‘Reds’ también fue consultado sobre la relación con el cuadro madridista en el pasado. En ese sentido, el estratega contestó si lamentaría no encargarse del primer equipo merengue cuando cierre su etapa como DT.

“Si al final de mi carrera solo fueran el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool no estaría mal. No lo creo. Solo me arrepiento de no vivir aquí, este tiempo, tienen una bendición. En Liverpool hace un frío tremendo”, cerró.