Real Madrid viajará con una ventaja de 3-1 sobre Liverpool. A pesar de la distancia, hay optimismo en Inglaterra y hasta piensan que la remontada será posible. Eso sí, el legendario Kenny Dalglish, exfutbolista de los rojos, valoró que revertir un resultado así ante los blancos y en Champions League será complicado.

Para los hinchas ‘Reds’ es inevitable recordar la histórica gesta contra Barcelona en 2019. De perder 0-3 en el Camp Nou a levantar ese marcador en Anfield para avanzar con un inolvidable 4-0. “Creo que el Madrid lo pondrá más difícil”, aseguró el retirado jugador en una entrevista que reproduce el portal Echo.

“Real Madrid es un equipo mejor que el Barcelona. El Barcelona ganó 3-0 en el Camp Nou y se comportaron como un niño en la última jugada del partido. Ahí pensé: ‘Nos ha dado una oportunidad’. El Real Madrid tiene un mejor equipo defensivamente a pesar de que tuvo que hacer cambios. Ramos no jugará, todavía así son mejores que el Barcelona”, agregó.

De otro lado, Dalglish apeló a la memoria y se situó temporadas atrás, cuando Liverpool volteó una final al Milan en Turquía, sede de esta final de Champions League. “La final se juega en Estambul, en el mismo estadio donde jugamos ante el Milan y les vencimos en los penales. Quizás el romance aún no haya muerto y la mala temporada tenga un final feliz”, expresó.

De todos modos, el ex Liverpool no pasó por alto el hecho de perder a futbolista importantes como Virgil Van Dijk, Joe Gomez o Matip. “No hay excusas, pero hay algunas razones. Para mí, uno de los mayores problemas fue perder a cuatro jugadores en la misma posición”. Y cerró su opinión con la ausencia de la gente en las graderías. “Tampoco ayudó que no haya aficionados, ya que el Liverpool ha tenido siempre gran parte de éxito con su público”.