Por la vuelta de los cuartos de Champions League, Real Madrid y Liverpool se enfrentarán este miércoles 14 de abril desde las 2:00 p.m. (hora de Perú) en Anfield Road en busca de su pase a las semifinales de la temporada 2020-21 del torneo peruano. La escuadra merengue ganó 3-1 en la ida y espera sellar su clasificación a la siguiente ronda, tras vencer el fin de semana al FC Barcelona en La Liga Santander.

Los de Zinedine Zidane llegan con una victoria en España, tras ganar 2-1 a su clásico rival. Sin embargo, Zidane sufrirá nuevamente con varias bajas. Y es que a las de Sergio Ramos, Dani Carvajal y Eden Hazard, se le suma la de Lucas Vásquez, quien terminó lesionado ante el Barza.

En tanto, Liverpool llega con una victoria el pasado fin de semana en Premier League, aunque su entrenador Jürgen Klopp sabe que esto no será tarea sencilla: “Con un 3-1 en contra no hay mucho que perder, así que vamos a intentarlo”, dijo Klopp, recordando que “los resultados de la ida reflejan que el rendimiento no fue tan bueno como debiera haber sido, pero es sólo la primera mitad de la eliminatoria”, agregó.

Real Madrid vs. Liverpool: ¿A qué hora es el partido?

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México



15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay



16:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil



21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia



Real Madrid vs. Liverpool: ¿Qué canales lo transmiten?

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur



Bolivia | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur



Brasil | GUIGO, Estádio TNT Sports



Canadá | DAZN



Chile | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur



Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur



Costa Rica | ESPN Play Norte, ESPN2 Norte



República Dominicana | ESPN Play Norte, ESPN2 Norte



Ecuador | ESPN Play Sur



Guatemala | ESPN Play Norte, ESPN2 Norte



México | ESPN2 Norte, ESPN Play Norte



Nicaragua | ESPN2 Norte, ESPN Play Norte



Panamá | Flowsports.co, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Flow Sports App



Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur



Perú | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur



España | Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+



Estados Unidos | TUDN USA, UniMás, Paramount+, TUDN Radio, TUDN.com, TUDN App, ZonaFutbol, Univision NOW



Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur



Venezuela | ESPN Play Sur



Alineaciones probables del Real Madrid vs Liverpool

Real Madrid: Courtois; Odriozola o Fede Valverde, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio o Marcelo, Benzema y Vinicius.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota o Firmino y Mané.

