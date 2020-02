Vinicius Junior ha ido de menos a más respecto a la definición de cara al gol y poco a poco se vuelve pieza fundamental para el equipo de Zinedine Zidane. El delantero del Real Madrid, en entrevista con Esporte Interativo, habló sobre las críticas recibidas por fallar tantos goles e incluso afirmó que viene realizando un entrenamiento especial para mejorar en ello.

Se comparó con Raheem Sterling

“En el fútbol base hice muchos goles y aquí en el fútbol profesional estoy más alejado del gol y se vuelve un poco complicado, pero tengo 19 años. Estoy mejorando con el cariño de los jugadores más experimentados que anotan mucho y siempre me ayudan a tener tranquilidad", explicó Vinicius Junior.

Además, se comparó con Sterling: "Sterling a mi edad hacía lo mismo. No hacía tantos goles y esta temporada creo que ha marcado 15 o 16 y cada vez mejora la temporada anterior. Sé que en algún momento va a llegar el gol. Zidane me ayuda para mejorar la finalización y los movimientos a la hora de tirar. Con un entrenador que ya jugó es todo más fácil. Me ayuda mucho dentro y fuera del campo”, añadió.

Entrenamientos especiales

De otro lado, Vinicius Junior reveló que ha solicitado un entrenamiento especial para mejorar en la definición: "Lo hago con Zidane y con David (Bettoni). Pedí hacerlo para que me enseñaran para evolucionar lo más rápido posible”.

Finalmente, Vinicius habló sobre las críticas recibidas y cómo las toma: “Estoy con mucha tranquilidad con la familia y pensando siempre en el club y la tranquilidad de jugar. El comienzo de la temporada fue un poco difícil, jugando menos y con menos confianza, pero el club siempre me dio apoyo para que pudiera tener la tranquilidad de ahora, que son los mejores partidos. Necesitamos a todos los jugadores”, sentenció.

