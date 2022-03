Cada vez queda menos para el inicio del clásico Real Madrid vs. Barcelona, programado para este domingo 20 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). En la víspera a una edición más del tradicional juego español, el entrenador merengue, Carlo Ancelotti, destacó el trabajo de su colega Xavi Hernández al mando de los culés.

“La identidad del Barcelona nunca cambia, tiene su estilo de juego muy claro. Xavi encarna muy bien este estilo, lo está haciendo muy bien, el equipo ha mejorado mucho y está en una buena dinámica. Es un equipo completo, que juega muy bien. Mi opinión es que lo está haciendo muy bien”, señaló el italiano en rueda de prensa.

Por otro lado, Ancelotti, intentó restar trascendencia a la ausencia de Karim Benzema en el clásico. El DT aseguró que no le “preocupa” la baja del francés porque “estará en el final de temporada siendo muy importante” para el equipo en la pelea por LaLiga y la Liga de Campeones.

“Karim y Mendy no pueden jugar mañana y se quedan aquí la próxima semana para trabajar con nosotros”, confirmó Ancelotti. “Karim tiene 34 años y a veces puede pasar, molestias muy pequeñas de las que se recupera muy pronto y cuando ha vuelto ha marcado la diferencia. Tenemos dos semanas para trabajar con él y cuando vuelva marcará las diferencias como antes. No me preocupa que no juegue mañana porque estaré en el final de temporada siendo muy importante”, añadió.

El técnico madridista aseguró que no ha arriesgado el físico de sus jugadores en ningún momento, ni con Benzema en París o con Toni Kroos en la vuelta de octavos de Champions League ante el París Saint-Germain.

“No vamos a arriesgar, nunca hemos arriesgado, tampoco en el partido de París lo hicimos porque Karim podía jugar, pero mañana no puede porque no ha entrenado. Todavía siente un poco de molestia. Es una pequeña lesión pero no le permite entrenarse ni jugar”, explicó.

“Podemos hacerlo bien sin Benzema que es obviamente una parte muy importante de este equipo, finaliza muy bien el trabajo de todos. Sin él tenemos que mantener el mismo trabajo y buscar distintas soluciones en ataque”, afirmó antes de admitir que tiene decidido el sustituto pero que no lo desvelará hasta una hora antes del partido.

Descartó el técnico del Real Madrid que las pequeñas lesiones musculares que ha sufrido Benzema esta temporada sean fruto de la carga de partidos o provocadas por su regreso a la selección francesa.

Con información de EFE.