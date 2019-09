[Ver Movistar LaLiga y DirecTV] Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO por el derbi de LaLiga Santander

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 7 de LaLiga Santander, este sábado 28 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, para Latinoamérica, y Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, para España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en una edición más del derbi de la capital española, que enfrentará a dos equipos con buenos números en la tabla, los mismos que los ubican en la zona alta. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Real Madrid encabeza la clasificación con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. En el tercer casillero con 13 unidades, fruto de cuatro triunfos, un empate y una caída, aparece el Atlético de Madrid, que aplastó 7-3 al conjunto merengue en la reciente pretemporada.

El gran duelo madrileño presenta nuevos referentes. Los herederos de Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, que tantos goles dejaron en años de numerosos encuentros en Liga y Champions League. Son Joao Félix, magia de presente e ilusión de futuro rojiblanco, y Eden Hazard, ante su primera gran cita para exhibir el liderazgo que de él se espera y comenzar a ser decisivo.

El Real Madrid de la resurrección llega líder al derbi del Metropolitano. Saltaron todas las alarmas con la derrota en el estreno europeo de París. Se cuestionó la figura de Zinedine Zidane. Comenzó a sobrevolar el retorno de José Mourinho... y en apenas tres días, los jugadores cambiaron radicalmente su imagen.

De ser goleados por el PSG, transmitiendo impotencia, a la seriedad y sacrificio del Sánchez Pizjuán. La conquista de un terreno maldito en la historia reciente del Real Madrid impulsó anímicamente a un grupo que llega con nuevos aires al Metropolitano.

La segunda unidad cumplió ante Osasuna. Dos partidos consecutivos dejando la portería a cero y sin permitir al rival disparar ni una sola vez. Titulares descansados y con confianza.

Al derbi llega con Courtois, Carvajal, Varane, James, Hazard, Bale y Benzema descansados. Con el buen recuerdo de la final de la Champions League de Milán y la semifinal europea posterior, pero con algún capítulo de impotencia para Zidane ante la maestría táctica de Simeone. Su dibujo para el derbi está claro, un 1-4-3-3, con solo una duda por despejar, quien ocupará el lateral izquierdo. ¿Marcelo o Nacho?

Una jornada duró solo el Atlético de Madrid en la cima, en cuanto sufrió su primera derrota, un 2-0 con la Real Sociedad, encadenada luego con un 0-0 con el Celta, hasta el reencuentro no sólo con la victoria en Mallorca, sino con mucho más, con el juego, el balón, las ocasiones, sobre todo el primer tiempo... Y con Diego Costa y Joao Félix.

En el foco por su irregularidad, su respuesta fue un gol de cada uno en Son Moix; el primero de la temporada para el internacional español y el segundo para el portugués, con toda la expectación que habían generado juntos en la pretemporada, capaces de anotar nueve tantos entre los dos en los seis choques veraniegos.

Sancionado Álvaro Morata, expulsado con dos amarillas en unos segundos en Mallorca, sólo hay una duda en el once del derbi: Víctor Machín, 'Vitolo', notable en este inicio de curso, doble goleador y el máximo anotador del equipo junto a Joao Félix, o Thomas Lemar, fuera de los dos últimos encuentros por unas molestias musculares.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Koke Resurreción, Thomas Patey, Saúl Ñíguez, Vitolo; Joao Félix y Diego Costa.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Toni Kroos, James Rodríguez; Gareth Bale, Eden Hazard y Karim Benzema.

