Antes de afrontar el Real Madrid vs. Athletic Club, partido clave en el camino por el título de LaLiga Santander, los medios locales solo comentaron del futuro inmediato de Zinedine Zidane. Hasta aquí, el entrenador manifestó que desea cerrar la campaña de la mejor forma. Aunque este sábado aseguró que algunos cambios pueden ser beneficiosos.

“Lo que hago, lo hago al tope y llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todos, no solo por mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos”, expresó en la conferencia de prensa previa al choque por la jornada 37.

Eso sí, el francés reveló que aún mantiene la motivación de siempre. “Aunque no lo parece de vez en cuando porque estoy serio, a mí me ilusiona cada día. No sé qué va a pasar dentro de dos o tres años, por eso disfruto cada momento. El que más el día a día, viendo entrenar a mis jugadores. Me emociona. Soy un afortunado y aprovecho cada momento”.

Show Player

Enseguida, Zidane tiene claro que su puesto corre peligro en caso de no ganar títulos por la exigencia del Real Madrid. “Para mí es muy aburrido decir siempre que vamos a jugar los últimos partidos, pero es la verdad, no sé lo que va a pasar”, agregó.

“Estoy aquí, faltan dos partidos y no sabemos lo que va a pasar. Esto es el Real Madrid y aquí puede pasar de todo, por eso mi fuerza está en el día a día y no miro más allá. Ni veo el pasado ni el futuro”, sentenció.